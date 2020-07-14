14 Июль 2020 2020-07-14T11:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Аграрное производство переживает настоящую «цифровую» революцию. Международные и отечественные компании каждый год выводят на рынок десятки инноваций, которые существенно упрощают производство растениеводческой и животноводческой продукции, позволяют увеличить объемы и качество товаров. Таким решениям и будет посвящена крупнейшая за Уралом Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя - 2020».

- Мы меняем подход к формированию экспозиции. Выставка прошлого года показала, что среди наших посетителей высок интерес к технологиям, работающим на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, - говорит Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания» и руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя». - В профессиональной среде эти инновации принято называть «умными». В их числе, точное земледелие, которое подразумевает применение навигационных систем, дистанционного зондировании и геоинформационных систем, а также дифференциальное внесение удобрений. Это использование в производстве сельскохозяйственных роботов: беспилотных летательных аппаратов, дронов для слежения за состоянием полей и сбором урожая, умных сенсорных датчиков. Разумеется, применение AIoT-платформ и AIoT-приложений, которые позволяют контролировать данные, поступающие с датчиков, техники и других устройств. И, наконец, еще один кит «умного сельского хозяйства» - Big Data. Термин, подразумевающий различные инструменты, подходы и методы обработки больших данных, получаемых с датчиков. Опыт сибирских хозяйств, использующих цифровые решения, говорит о том, что применение таких технологий позволяет на 10-20% сократить производственные издержки, существенно повысив доходы предприятия. К тому же, на «умное сельское хозяйство» практически не влияют капризы природы, столь характерные для Сибири, и текущая конъюнктура рынка.