Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионера, на которого рухнула крыша

14 Июль 2020 2020-07-14T11:25:35+03:00

Уголовное дело возбудили в отношении организации, которая собиралась проводить ремонт в доме. Фото: СУ СКР по НСО.

Эксперты устанавливают, как долго мужчина пролежал под обломками

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Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении организации, которая должна была проводить ремонт в доме № 2 на улице Владимировский спуск. На втором этаже дома рухнул потолок, под обломками нашли 64-летнего мужчину.

— Установлено, что подрядная организация планировала проводить ремонт вентиляционной шахты. С этой целью организация привезла строительные материалы и складировала их на чердаке дома, — сообщили в СУ СКР по области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Опрошенные соседи рассказали, что накануне ночью слышали грохот, однако внимания не придали. Только на утро они обнаружили завалы и погибшего под ними.

— Как долго мужчина пролежал под обломками, будет известно после результатов экспертизы, — сообщила КП-Новосибирск исполняющая обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Нина Зябрева.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты СКР работают на месте, опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU