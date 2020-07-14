2020-07-14T20:41:53+03:00
Общество

«На тысячу малышей меньше»: новосибирцы стали реже рожать во время самоизоляции

А смертность выросла на 400 человек по сравнению с прошлым годом
Никита МАНЬКО
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Спад рождаемости совпал с вспышкой COVID-19 в регионеСпад рождаемости совпал с вспышкой COVID-19 в регионеФото: Алена МАРТЫНОВА
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Жители Новосибирской области стали реже заводить детей и чаще умирать во время самоизоляции. Специалисты ЗАГС ощутили разницу — в прошлом году родилось на 1,5 тысячи детей больше.

По данным управления ЗАГС в регионе, с января по июнь 2020 года в роддомах Новосибирска появились на свет 13397 детей. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года на свет появились 14924 ребенка.

Смертность также выросла, разница составила более 400 человек. За шесть месяцев 2020 года в регионе умерли 18 642 человека, хотя в прошлом году всего было зарегистрировано 18 203 умерших.

Таким образом, естественная убыль населения Новосибирской области за полгода составила 5 245 человек. За шесть месяцев 2019 года она составляла 3279 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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