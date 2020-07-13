«Волосатенькие и бесстрашные»: спасенные ежата совсем не боятся человека

Ежата чувствуют себя хорошо. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В новосибирском Центре реабилитации диких животных – пополнение: из Омска в столицу Сибири привезли двух ежат.

- Семейная пара нашла этих ежат, когда они были еще совсем маленькими, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Они их выкормили, и обратились за помощью, чтобы их правильно подготовить к выпуску. А у нас как раз в этом году много ежей, которых мы выхаживаем, и для них оборудован вольер. И мы смогли принять еще и омских ежат.

Сейчас колючие любимцы уже освоились в центре и совсем никого не боятся:

- Они красивые, волосатенькие такие – очень ухоженные, - говорит Алиса. – И совершенно бесстрашные: смело «атакуют» человека.

В ближайшее время необычные постояльцы будут под присмотром волонтеров. А чуть позже, когда ежата будут готовы, их выпустят на волю.

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