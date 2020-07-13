Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды

13 Июль 2020 2020-07-13T11:24:41+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместные акции с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы «Больше». Абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на «Мега-Микс» и второе мороженое «Сандей» в подарок

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Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и,выбрав город, участвующий в акции, и предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный промокод нужно показать кассиру ресторана «Бургер Кинг» или ввести номер купона на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение необходимо указать номер промокода в разделе «Купоны».

Абоненты Tele2 могут воспользоваться сразу двумя предложениями − скидкой 50% на «Мега-Микс» (большой набор хрустящих палочек Чикен Фри, луковые кольца и картофель фри) и получить второе мороженое «Сандей» с топпингом в подарок. Предложения действуют на самовывозв ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг» в Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Омске до 31 июля 2020 года.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни – от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор регулярно разрабатывает новые интересные региональные предложения и пополняет список партнеров программы лояльности.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Сегодня, когда еще не все кафе и рестораны открыли свои двери для посетителей, и жители Сибири в какой-то мере придерживаются режима самоизоляции, мы продолжаем разрабатывать интересные региональные предложения для наших абонентов. С новым партнером, сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», мы хотим поощрить наших клиентов приятными и вкусными бонусами и предоставить возможность им продолжать вести образ жизни, к которому они привыкли.