2020-07-13T11:24:41+03:00
Умные вещи

Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместные акции с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы «Больше». Абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на «Мега-Микс» и второе мороженое «Сандей» в подарок
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и,выбрав город, участвующий в акции, и предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный промокод нужно показать кассиру ресторана «Бургер Кинг» или ввести номер купона на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение необходимо указать номер промокода в разделе «Купоны».

Абоненты Tele2 могут воспользоваться сразу двумя предложениями − скидкой 50% на «Мега-Микс» (большой набор хрустящих палочек Чикен Фри, луковые кольца и картофель фри) и получить второе мороженое «Сандей» с топпингом в подарок. Предложения действуют на самовывозв ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг» в Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Омске до 31 июля 2020 года.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни – от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор регулярно разрабатывает новые интересные региональные предложения и пополняет список партнеров программы лояльности.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Сегодня, когда еще не все кафе и рестораны открыли свои двери для посетителей, и жители Сибири в какой-то мере придерживаются режима самоизоляции, мы продолжаем разрабатывать интересные региональные предложения для наших абонентов. С новым партнером, сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», мы хотим поощрить наших клиентов приятными и вкусными бонусами и предоставить возможность им продолжать вести образ жизни, к которому они привыкли.

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