2020-07-13T11:01:22+03:00
Общество

Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов по показателю инвестиционной привлекательности

Губернатор призывает улучшить позиции региона
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В правительстве региона обсудили задачи по повышению инвестклимата. Фото: nso.ruВ правительстве региона обсудили задачи по повышению инвестклимата. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Данные инвестпривлекательности за 2019 год были озвучены на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Регион сохранил свои позиции. Губернатор Андрей Травников предложил не останавливаться на достигнутом:

- Мы демонстрируем трехлетнюю стабильность, единственные из Сибирского федерального округа вошли опять в двадцатку, сохранили позицию последних трех лет – девятнадцатое место. С одной стороны, это не плохо, как вы помните, рейтинг соревновательный, для того, чтобы только оставаться на месте, которое занимал в предыдущий год, нужно быстро бежать. Мы, очевидно, достаточно быстро бежали для того, чтобы сохранить свои позиции, также нас радует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал – как вы помните, у нас в прошлом году был хороший относительный, можно сказать рекордный прирост по процентам за последние годы, и абсолютная цифра для нас рекордная – почти 200 млрд рублей. Тем не менее, есть чувство легкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело. Поэтому, коллеги, нужно настроиться на то, что в этом году надо бежать настолько быстро, чтобы по итогам 2020 года в таблице Агентства стратегических инициатив подняться на несколько пунктов.

Министр экономического развития Лев Решетников получил задачу – продумать план действий для достижения цели.

Напомним, что в 2018 году Новосибирская область вошла в ТОП-20 регионов по состоянию инвестклимата и поднялась с 27-го на 19-е место. В прошлом году регион также занимал 19 строчку в рейтинге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды
Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов по показателю инвестиционной привлекательности
МТС запускает сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»
Ради прикола: на Затулинке дети привязали 10-летнего мальчика к дереву
Открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года: как будет работать, что запретят
«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине
«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина
Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут
В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек
Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек
«Увидели, как он повис»: подросток проткнул себе руку, пытаясь перелезть через забор
«Все под контролем»: в мэрии объяснили, зачем разрушили кинотеатр «Пионер» в Новосибирске
Парочка чуть не утонула посреди Оби во время свидания на лодке
«Ей необходимо принимать лекарства»: в Новосибирске пропала 73-летняя бабушка
«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих
В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать