Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов по показателю инвестиционной привлекательности

13 Июль 2020 2020-07-13T11:01:22+03:00

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Данные инвестпривлекательности за 2019 год были озвучены на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Регион сохранил свои позиции. Губернатор Андрей Травников предложил не останавливаться на достигнутом:

- Мы демонстрируем трехлетнюю стабильность, единственные из Сибирского федерального округа вошли опять в двадцатку, сохранили позицию последних трех лет – девятнадцатое место. С одной стороны, это не плохо, как вы помните, рейтинг соревновательный, для того, чтобы только оставаться на месте, которое занимал в предыдущий год, нужно быстро бежать. Мы, очевидно, достаточно быстро бежали для того, чтобы сохранить свои позиции, также нас радует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал – как вы помните, у нас в прошлом году был хороший относительный, можно сказать рекордный прирост по процентам за последние годы, и абсолютная цифра для нас рекордная – почти 200 млрд рублей. Тем не менее, есть чувство легкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело. Поэтому, коллеги, нужно настроиться на то, что в этом году надо бежать настолько быстро, чтобы по итогам 2020 года в таблице Агентства стратегических инициатив подняться на несколько пунктов.

Министр экономического развития Лев Решетников получил задачу – продумать план действий для достижения цели.

Напомним, что в 2018 году Новосибирская область вошла в ТОП-20 регионов по состоянию инвестклимата и поднялась с 27-го на 19-е место. В прошлом году регион также занимал 19 строчку в рейтинге.

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