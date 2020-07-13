МТС запускает сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»

13 Июль 2020 2020-07-13T10:36:46+03:00

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Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 10 июля, количество обращений новосибирских пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза. В приложении Rate&Goods пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент. Данные об ассортименте и ценах товаров магазина автоматически передаются в приложение, Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой.