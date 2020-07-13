2020-07-13T11:39:16+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку после гибели пенсионера, пытавшегося спасти человека на путях

77-летний дедушка хотел помочь опьяневшему сибиряку
Надежда РЫЖКИНА
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Опьяневший сибиряк постоянно падал на рельсы, 77-летний дедушка пытался его поднять и увести с путей. Фото: Западно-Сибирское СУТ СК РФ.Опьяневший сибиряк постоянно падал на рельсы, 77-летний дедушка пытался его поднять и увести с путей. Фото: Западно-Сибирское СУТ СК РФ.
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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ проводят проверку возле станции Чик в Новосибирской области. Там произошла трагедия: под колесами поезда погибли двое пенсионеров.

— По предварительным данным, 10 июля 2020 года днем 64-летний житель Новосибирска переходил через железную дорогу возле разрешенного пешеходного перехода. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он споткнулся и упал в колею. Его заметил 77-летний житель рабочего поселка Чик. Он помог подняться новосибирцу на ноги, но, пройдя несколько метров, тот снова споткнулся и упал в колею железнодорожного пути. Житель поселка снова попытался ему помочь, но в этот момент их сбил поезд, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК РФ.

Сейчас следователи выясняют все детали происшествия.

Напомним, племянница погибшего спасителя ранее говорила, что у ее дяди были проблемы со слухом. Пытаясь помочь другому человеку, он не услышал гудок поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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