2020-07-13T10:03:26+03:00
Общество

Открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года: как будет работать, что запретят

Рассказываем, как пройдет открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Дельфинарий Новосибирска откроется 14 июля.Дельфинарий Новосибирска откроется 14 июля.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для сибиряков: город ждет открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в региональном правительстве разрешил работу центра.

— Мы открываемся 14 июля. Как нам известно, сегодня вечером будет подписано соответствующее постановление об открытии. С завтрашнего дня шоу мы будем проводить три раза в день: в 12, 15 и 18 часов, со вторника по воскресенье. Также будет работать морской океанариум, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь пресс-секретарь центра «Дельфиния» Антон Нагорняк.

Напомним, с 13 июля в правительстве Новосибирской области разрешили работу магазинов во всех торговых центрах. Но кинотеатры, фуд-корты, ресторанные дворики и детские развлекательные центры пока будут закрыты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут

Рассказываем, как состоится открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды
Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов по показателю инвестиционной привлекательности
МТС запускает сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»
Ради прикола: на Затулинке дети привязали 10-летнего мальчика к дереву
Открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года: как будет работать, что запретят
«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине
«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина
Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут
В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек
Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек
«Увидели, как он повис»: подросток проткнул себе руку, пытаясь перелезть через забор
«Все под контролем»: в мэрии объяснили, зачем разрушили кинотеатр «Пионер» в Новосибирске
Парочка чуть не утонула посреди Оби во время свидания на лодке
«Ей необходимо принимать лекарства»: в Новосибирске пропала 73-летняя бабушка
«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих
В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать