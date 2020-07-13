Открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года: как будет работать, что запретят

13 Июль 2020 2020-07-13T10:03:26+03:00

Рассказываем, как пройдет открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года

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Хорошая новость для сибиряков: город ждет открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в региональном правительстве разрешил работу центра.

— Мы открываемся 14 июля. Как нам известно, сегодня вечером будет подписано соответствующее постановление об открытии. С завтрашнего дня шоу мы будем проводить три раза в день: в 12, 15 и 18 часов, со вторника по воскресенье. Также будет работать морской океанариум, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь пресс-секретарь центра «Дельфиния» Антон Нагорняк.

Напомним, с 13 июля в правительстве Новосибирской области разрешили работу магазинов во всех торговых центрах. Но кинотеатры, фуд-корты, ресторанные дворики и детские развлекательные центры пока будут закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU