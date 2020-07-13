В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек
В понедельник, 13 июля, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 112 заболевших коронавирусом за сутки. При этом выписали с выздоровлением 35 пациентов.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 7386 человек, 5199 пациентов выздоровели, 146 пациентов умерли. В отделениях реанимации находятся 77 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов, — рассказали в оперштабе.
Сейчас в детской больнице №3 находятся 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у кого диагноз уже подтвердился.
В больницах Новосибирска также лежат 2210 взрослых пациентов: это те, у кого врачи уже диагностировали коронавирус, и те, у которых болезнь только подозревают.
На 13 июля в Новосибирской области проведено 247 963 тестов. Под меднаблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек с наблюдения сняты.
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ИСТОЧНИК KP.RU