2020-07-13T08:10:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
За сутки в Новосибирской области заболели еще 112 человек.За сутки в Новосибирской области заболели еще 112 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 июля, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 112 заболевших коронавирусом за сутки. При этом выписали с выздоровлением 35 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 7386 человек, 5199 пациентов выздоровели, 146 пациентов умерли. В отделениях реанимации находятся 77 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в детской больнице №3 находятся 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у кого диагноз уже подтвердился.

В больницах Новосибирска также лежат 2210 взрослых пациентов: это те, у кого врачи уже диагностировали коронавирус, и те, у которых болезнь только подозревают.

На 13 июля в Новосибирской области проведено 247 963 тестов. Под меднаблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек с наблюдения сняты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина
Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут
В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек
Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек
«Увидели, как он повис»: подросток проткнул себе руку, пытаясь перелезть через забор
«Все под контролем»: в мэрии объяснили, зачем разрушили кинотеатр «Пионер» в Новосибирске
Парочка чуть не утонула посреди Оби во время свидания на лодке
«Ей необходимо принимать лекарства»: в Новосибирске пропала 73-летняя бабушка
«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих
В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать