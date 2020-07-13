Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T07:59:16+03:00

От коронавируса в Новосибирске скончались еще 4 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В понедельник, 13 июля, региональный оперштаб сообщил о том, что еще 4 человека не перенесли болезнь. Всего в регионе с начала пандемии умерли 146 сибиряков.

— Скончались три пациента — мужчина в возрасте 82 года и три женщины. Одной из них был 70 лет, второй — 90, третьей — 93 года, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации сейчас находятся 77 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

За все время эпидемии коронавирусом заболели 7 386 человек. При этом больше половины — 5199 человек — уже здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU