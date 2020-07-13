Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек
В понедельник, 13 июля, региональный оперштаб сообщил о том, что еще 4 человека не перенесли болезнь. Всего в регионе с начала пандемии умерли 146 сибиряков.
— Скончались три пациента — мужчина в возрасте 82 года и три женщины. Одной из них был 70 лет, второй — 90, третьей — 93 года, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В реанимации сейчас находятся 77 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.
За все время эпидемии коронавирусом заболели 7 386 человек. При этом больше половины — 5199 человек — уже здоровы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU