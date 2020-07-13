2020-07-13T07:24:15+03:00
Общество

«Увидели, как он повис»: подросток проткнул себе руку, пытаясь перелезть через забор

Его сняли с опасного ограждения спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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Мальчик зачем-то хотел перелезть через забор с острыми пиками. Фото: спасатели МАСС.Мальчик зачем-то хотел перелезть через забор с острыми пиками. Фото: спасатели МАСС.
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В Новосибирске 17-летний подросток проткнул руку острой пикой забора. Мальчик пытался перелезть через ограждение возле дома на улице Русская, но, повредив руку, дальше двигаться не смог. Горожане заметили, что он беспомощно повис на заборе, и вызвали спасателей.

— Вызов поступил в 18:50 12 июля. Спасатели немедленно выехали на место. До приезда спасателей неравнодушные очевидцы происшествия вызвали «скорую помощь» и помогали парню держаться на заборе, подставив под его ноги и тело плечи, и удерживая его в одном положении, — сообщили спасатели МАСС.

Мальчика держали на плечах до прибытия и во время работы спасателей. Фото: спасатели МАСС.

Мальчика держали на плечах до прибытия и во время работы спасателей. Фото: спасатели МАСС.

Прислонив к забору раздвижную лестницу, они сначала раздвинули прутья забора с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а затем перепилили металлический штырь, который проткнул руку мальчика. Подростка в это время продолжали держать на плечах, а после спасения передали врачам «Скорой помощи».

Спасатели предупредили, что перелезать через заборы с острыми пиками опасно для жизни — можно проткнуть тело и погибнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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