«Все под контролем»: в мэрии объяснили, зачем разрушили кинотеатр «Пионер» в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска объяснила, почему часть здания решили снести. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

Совсем скоро театр Афанасьева должен «переехать» на новое место — здание, принадлежавшее раньше кинотеатру «Пионер». Однако в эти выходные техника снесла часть здания, и новосибирцы начали переживать, состоится ли переезд. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова поспешила успокоить сибиряков:

— Эта часть здания была построена в 90-х годах, со всеми нарушениями. Сейчас ее надо снести, чтобы на этом месте сделать капитальную пристройку к театру Афанасьева в соответствии с проектом! Приятно, что горожане переживают за стройку, но мы держим все под контролем! Ведь строится наш великий театр! — написала Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

Жители города в соцсетях сейчас обсуждают решение строителей.

— Поддерживаю. Порядок надо наводить с этими самостроями от 90-х годов.

— А почему бы не разместить проект на объекте, чтобы снизить волнение людей?

Напомним, в начале июне Анна Терешкова показала, как будут выглядеть интерьеры театра после реконструкции.

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