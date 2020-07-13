2020-07-13T05:56:04+03:00
Общество

Парочка чуть не утонула посреди Оби во время свидания на лодке

У их судна внезапно сломался мотор
Надежда РЫЖКИНА
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Спасатели помогли паре добраться до берега. Фото: спасатели МАСССпасатели помогли паре добраться до берега. Фото: спасатели МАСС
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В Новосибирске парочка чуть не утонула во время свидания на Оби. Произошло это в воскресенье, 12 июля. Они плавали по реке на резиновой лодке, как вдруг у нее перестал работать мотор. На помощь сибирякам приплыли матросы-спасатели.

— В 16:55 поступила информация с реки Обь, что у лодки отдыхающих сломался мотор. Спасатели, прибыв на место, провели разведку. Надувная лодка была взята на буксир, 45-летний мужчина и 41-летняя женщина доставлены на берег. Медицинская помощь им не понадобилась, — сообщили спасатели МАСС.

Напомним, с наступлением купального сезона в Новосибирске постоянно случаются происшествия на воде. 8 июля матросы-спасатели помогли добраться до берега двум молодым людям, которые заплыли на надувном матрасе далеко от берега. Еще у одного подростка, который купался в котловане, прямо посреди водоема сдулся матрас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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