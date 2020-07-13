2020-07-13T03:54:19+03:00
Общество

«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих

Он может лишиться свободы на 12 лет
Надежда РЫЖКИНА
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Нападение сибиряка на двоих мужчина сняла камера видеорегистрации. Фото: кадр из видео.Нападение сибиряка на двоих мужчина сняла камера видеорегистрации. Фото: кадр из видео.
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Стали известны подробности поножовщины в пивоварне Калининского района. Там 2 апреля неизвестный ранил ножом двоих посетителей и ушел.

Личность нападавшего установили. С одним из пострадавших он был мало знаком, другого совсем не знал. Мужчины выпивали спиртное в баре, между ними произошла ссора. Тогда 24-летний сибиряк убежал к себе домой, взял большой нож и, вернувшись в пивоварню, напал на оппонентов.

— 2 апреля 2020 года, около 17 часов обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в пивоварню по адресу улица Земнухова, 8б и на почве личной неприязни нанес одному мужчине удар ножом в грудную клетку, другому — два удара в область живота и предплечья. Потерпевший пытался убежать, но поскользнулся и упал на пол. Обвиняемый нанес ему еще один удар в область предплечья, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.

Оружие у сибиряка изъяли. Размеры ножа внушительные, он почти как тесак — больше 30 сантиметров. Пострадавшие живы, но один из них долго время лежал в коме. Нападавшего обвинили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, если его вину признают.

Напомним, поножовщина попала на камеры видеонаблюдения. Делом сразу же занялась полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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