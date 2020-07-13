2020-07-12T18:11:35+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 13 июля 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Погоду 13 июля обещают дождливую.Погоду 13 июля обещают дождливую.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 13 июля 2020 года: синоптики обещают жару около 30 градусов, а также дождь. — Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +15-17 градусов. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. По Новосибирской области температура днем составит +26-31 градусов, ночью — +12-17. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем по северо-западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами до 15 метров в секунду. «Яндекс» дает другой прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет небольшой дождь, температура воздуха составит 18-22 градуса, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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