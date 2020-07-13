Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

13 Июль 2020 2020-07-12T18:07:53+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 121 человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 121 человека, а выздоровел 81 пациент. Всего в регионе зарегистрировано 7274 случаев заболевания, умерли 142 человека.

«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов — Кыштовском.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Закрыты торговые центры и фитнес-клубы. Но открыты магазины с отдельным входом, летние веранды ресторанов и зоопарк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

ИСТОЧНИК KP.RU