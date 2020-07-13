2020-07-12T18:07:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Надежда РЫЖКИНА
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 121 человека.Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 121 человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 121 человека, а выздоровел 81 пациент. Всего в регионе зарегистрировано 7274 случаев заболевания, умерли 142 человека.

«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов — Кыштовском.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Закрыты торговые центры и фитнес-клубы. Но открыты магазины с отдельным входом, летние веранды ресторанов и зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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