2020-07-11T14:06:36+03:00
Общество

Прокуратура назвала причины таинственной гибели группы Дятлова

Итоги были озвучены на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Участникам пресс-конференции представили 3D-реконструкцию перевала Дятлова.Участникам пресс-конференции представили 3D-реконструкцию перевала Дятлова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокурорская проверка по факту гибели группы Дятлова в горах Северного Урала, которую инициировала «Комсомольская правда», завершена. Силовики рассматривали разные версии причин трагедии: ураган, землетрясение, убийство и лавина.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - цитирует сайт KP.RU Андрея Курьякова, эксперта-юриста.

Наиболее вероятно, что туристы заметили лавину, поэтому резко разрезали палатку, пытаясь выскочить. При этом часть разорванной палатки пытались оттащить за собой. Далее группа спустилась вниз к кедру, но резко ухудшилась погода, поднялся ветер с порывами до 35 метров в секунду, а температура упала до 40-45 градусов ниже нуля. В итоге люди погибли. Так считают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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