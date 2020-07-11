2020-07-11T13:46:58+03:00
Общество

10 шагов к достойной жизни: КПРФ выдвигает обновленный состав кандидатов на выборы

На прошедшей 11 июля партийной конференции коммунисты рассказали о своей программе
Евгения МОРЕВА
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На партийной конференции новосибирские коммунисты рассказали о своей программе.На партийной конференции новосибирские коммунисты рассказали о своей программе.Фото: Евгения МОРЕВА
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В этом году в команда депутатов от КПРФ значительно обновилась, несмотря на то, что основной костяк сохранился. Также, в общей сложности, в списке кандидатов представлено 30% женщин. Сейчас партии необходимо подготовить пакет документов для каждого кандидата и успешно пройти в областную избирательную комиссию города.

- Команда постоянно находится в движении, обновляется. Но ее костяк сохраняется, есть опытные люди которые уже не один созыв избирались и в законодательное собрание, и в совет депутатов, - подчеркнул Ренат Сулейманов.

Несколько слов коммунисты сказали и о своей программе «Новосибирской области и городу Новосибирску - динамичное развитие». С этой программой Анатолий Локоть победил на выборах в мэры города. В программу КПРФ включены 10 шагов к достойной жизни, которые и должны стать ориентиром.

- Это преодоление нынешнего тяжелого кризиса, предложение по развитию медицины, совершенствование системы здравоохранения, развитие транспорта и комфортной среды. Для области - развитие сельского хозяйства. Не будем забывать о развитии культуры, и социальной сферы. Все наиболее значимые вопросы отражены в проекте нашей программы, и мы обязательно познакомим жителей города, с чем мы идем на выборы, – поделился Ренат Сулейманов.

Особое внимание в новой программе хотят уделить улучшению системы здравоохранения. Программа подчеркивает необходимость ввести местное управление медицинскими учреждениями.

- Считаю неверным, когда такой мощный муниципалитет фактически выпал из звена медицинских услуг. Мы готовы включиться в эту работу, подобное предложение вошло в нашу программу, - говорит об этом пункте программы Анатолий Локоть.

Сейчас партия заканчивает работу по подбору поселковых и сельских кандидатов. В ходе конференции были учтены некоторые нюансы, но все решения состоялись, и программа приступила к агитационной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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