«А давайте к ней еще крылья прилепим»: в Новосибирске «Ока» с пропеллером переплыла реку

10 Июль 2020 2020-07-10T11:04:00+03:00

Новосибирцы спустили "Оку" в реку на импровизированном плоте - им даже удалось поплавать почти час! Фото: стоп-кадр.

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Новосибирские блогеры «Гараж 54» устроили необычный эксперимент. Они приделали к старенькой «Оке» пропеллер, поставили ее на плот из бочек и пустили в плавание. Так, машина, которая должна ездить по дороге, шустро переплыла Обь. Но получилось все не сразу.

Чтобы машина стала корабликом, блогеры соорудили специальный плот. Вот только взобраться на него сразу не получилось. Он постоянно норовил убежать от «Оки». В итоге машина намокла. Пришлось менять масло и сушить ее.

— Сначала мы хотели взять только 6 бочек, но потом решили добавить еще две, чтобы плот наверняка выдержал автомобиль. Если Архимед не ошибался, а он не ошибался, 200 литров вытесненной воды как раз должны выдержать 200 килограммов, — рассказал ведущий проекта «Гараж-54» Владислав Барашенков. Машина шла по воде не как субмарина, скорость была всего 3 километра в час, но разработчики остались довольны. До противоположного берега «Ока» доплыла меньше чем за час. Осталось

Новосибирцы от необычного агрегата были в восторге.

— А давайте к ней еще крылья прилепим!

— Никогда не видел таких интересных экспериментов, молодцы!

— Нужен еще прицеп с большой платформой, можно будет тусовки устраивать.

Кстати, это не первый раз, когда блогеры удивляют подписчиков своими экспериментами с машинами. В октябре 2019 года они сделали «мини-маршрутку» из «ГАЗели» и на таком трансформере прокатились по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU