В Новосибирске исчезла двухлетняя девочка: ее обнаружили в чужой квартире

10 Июль 2020 2020-07-10T09:09:21+03:00

Она была с женщиной, с которой мама накануне распивала алкоголь

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В пятницу, 10 июля, в Кировском районе Новосибирска полицейские нашли двухлетнюю девочку. Ребенок пропал накануне поздно вечером. Об ее исчезновении сообщила мама.

— Всем экипажам ППС была передана ориентировка на ребенка, полицеские обошли все квартиры рядом. Девочка обнаружили около 1.00 ночи в квартире дома по улице Обогатительной у малознакомой женщины, с которой накануне мать ребенка распивала спиртные напитки. Полицейские передали девочку в региональный специализированный дом ребенка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что насилия в отношении ребенка не было.

Инспекцией по делам несовершеннолетних проводит проверку. Решается вопрос, где в дальнейшем будет проживать ребенок.

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