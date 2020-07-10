В Новосибирске исчезла двухлетняя девочка: ее обнаружили в чужой квартире
В пятницу, 10 июля, в Кировском районе Новосибирска полицейские нашли двухлетнюю девочку. Ребенок пропал накануне поздно вечером. Об ее исчезновении сообщила мама.
— Всем экипажам ППС была передана ориентировка на ребенка, полицеские обошли все квартиры рядом. Девочка обнаружили около 1.00 ночи в квартире дома по улице Обогатительной у малознакомой женщины, с которой накануне мать ребенка распивала спиртные напитки. Полицейские передали девочку в региональный специализированный дом ребенка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что насилия в отношении ребенка не было.
Инспекцией по делам несовершеннолетних проводит проверку. Решается вопрос, где в дальнейшем будет проживать ребенок.
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