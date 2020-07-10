ГВАРДИЯ – надёжный партнёр и призёр акции!

10 Июль 2020 2020-07-10T08:09:20+03:00

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ стало призёром акции, проведённой ведущим поставщиком приборов и систем безопасности в г. Новосибирск – ООО «Протэк»

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Критериями оценки были объёмы закупаемого оборудования и соблюдение условий оплаты.

ГВАРДИЮ и «Протэк» связывает многолетнее взаимовыгодное партнёрство, которое расширяется и крепнет год от года благодаря, в первую очередь, подлинной клиентоориентированности компании «Протэк», желании её руководства максимально учесть все пожелания ГВАРДИИ как клиента.

Один из призов – дрель-шуруповёрт Bosch GRS 18-2-Li Plus Professional специалисту технического отдела ГВАРДИИ Александру Соловьёву вручили директор компании «Протэк» Евгений Ситников и менеджер Татьяна Мусохранова. А коммерческий отдел Агентства обрадован новыми партнерскими привилегиями, в числе которых – увеличение лимита по отсрочке платежа за отгруженный товар до 1 млн. рублей.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ выражает благодарность руководству «Протэк» и всем своим клиентам, доверившим ГВАРДИИ обеспечение безопасности, в том числе, при помощи технических средств охраны!