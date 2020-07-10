2020-07-10T07:44:08+03:00
Общество

«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал

Этот момент попал на видео жителя соседнего дома
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Молния ударила в многоэтажку с детьми на балконе. Фото: стоп-кадрМолния ударила в многоэтажку с детьми на балконе. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 июля, в Новосибирске разыгралась непогода. Жару и духоту сменил ливень и грозы. В некоторых районах города дождь начал идти накануне вечером. Житель одного из домов на ОбьГЭСе снял на видео, как в многоэтажку напротив ударила молния. Позже выяснилось, что на балконе там в это время был 14-летний мальчик с друзьями. Дети чудом не пострадали.

— В тот момент, когда молния возле 26-этажки ударила, мы были на балконе с друзьями, — прокомментировал он в группе «На ОбьГЭСе».

Подросток был на балконе вместе с друзьями, когда раздался грохот. Фото: Ярослав

Подросток был на балконе вместе с друзьями, когда раздался грохот. Фото: Ярослав

Мальчик показал, что в это время творилось на балконе.

Напомним, КП-Новосибирск писала как в сентябре в машину сибирячки ударила молния. Автомобиль встал, бортовой компьютер выдал ошибку, в салоне запахло проводкой. От удара с неба на машине появились дыры. Сама женщина не пострадала.

В Новосибирске молния ударила в многоэтажку с детьми на балконе.09.07.2020

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже дыры появились»: сибирячка рассказала, как в ее автомобиль ударила молния.

По социальным сетям вирусом разошелся видеоролик, на котором в кроссовер бьет разряд с неба. Все остались живы, машина на СТО. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом
ГВАРДИЯ – надёжный партнёр и призёр акции!
Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж
«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал
Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 111 человек
Под Новосибирском всю ночь искали двух подростков, чьи вещи нашли на берегу реки
Еще пять пациентов за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 133 человека
Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году
«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги
Новосибирец во дворе ранил 12-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов