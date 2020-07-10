«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал

10 Июль 2020 2020-07-10T07:44:08+03:00

Молния ударила в многоэтажку с детьми на балконе. Фото: стоп-кадр

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В пятницу, 10 июля, в Новосибирске разыгралась непогода. Жару и духоту сменил ливень и грозы. В некоторых районах города дождь начал идти накануне вечером. Житель одного из домов на ОбьГЭСе снял на видео, как в многоэтажку напротив ударила молния. Позже выяснилось, что на балконе там в это время был 14-летний мальчик с друзьями. Дети чудом не пострадали.

— В тот момент, когда молния возле 26-этажки ударила, мы были на балконе с друзьями, — прокомментировал он в группе «На ОбьГЭСе».

Подросток был на балконе вместе с друзьями, когда раздался грохот. Фото: Ярослав

Мальчик показал, что в это время творилось на балконе.

Напомним, КП-Новосибирск писала как в сентябре в машину сибирячки ударила молния. Автомобиль встал, бортовой компьютер выдал ошибку, в салоне запахло проводкой. От удара с неба на машине появились дыры. Сама женщина не пострадала.

В Новосибирске молния ударила в многоэтажку с детьми на балконе.09.07.2020

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ИСТОЧНИК KP.RU