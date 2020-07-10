Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

10 Июль 2020 2020-07-10T02:57:47+03:00

В последнее время число выздоровевших от коронавируса пациентов превышает количество заболевших.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 101 человека, выздоровели 170 пациентов за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 932 случай заболевания, умерли 128 человека.

«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть везде по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов Новосибирской области — Кыштовском.

Инфекция распространилась по всему региону.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Закрыты торговые центры и фитнес-клубы. Но открыли магазины с отдельным входом, летние веранды ресторанов и зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU