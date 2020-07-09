«Хотел сбежать, но люди догнали»: из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка
Вечером в Октябрьском районе началась потасовка, после произошедшего там ДТП. По словам очевидцев события, виновник аварии пытался скрыться с места случившегося, но его догнали другие водители.
— Около девяти вечера мужчина за рулем седана ВАЗ-21099 врезался в автомобили, припаркованные у дома №29 на улице Татьяны Снежиной. Всего повреждения получили четыре машины, включая сам отечественный седан, — сообщают очевидцы случившегося в паблике «АСТ-54». — Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его догнали очевидцы. Однако этим дело не закончилось: на место аварии подъехала большая группа людей, которые попытались увести мужчину и уверяли, что за рулем находился другой человек, из-за чего завязалась потасовка.
В Новосибирске из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сотрудники полиции в настоящее время они работают на месте случившегося. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
В новосибирском дворе завязалась потасовка после ДТП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU