2020-07-09T20:29:19+03:00
Происшествия

«Хотел сбежать, но люди догнали»: из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка

На месте работают сотрудники полиции
Галина СИМОНОВА
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Вечером в Октябрьском районе началась потасовка, после произошедшего там ДТП. Фото: "АСТ-54"Вечером в Октябрьском районе началась потасовка, после произошедшего там ДТП. Фото: "АСТ-54"
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Вечером в Октябрьском районе началась потасовка, после произошедшего там ДТП. По словам очевидцев события, виновник аварии пытался скрыться с места случившегося, но его догнали другие водители.

— Около девяти вечера мужчина за рулем седана ВАЗ-21099 врезался в автомобили, припаркованные у дома №29 на улице Татьяны Снежиной. Всего повреждения получили четыре машины, включая сам отечественный седан, — сообщают очевидцы случившегося в паблике «АСТ-54». — Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его догнали очевидцы. Однако этим дело не закончилось: на место аварии подъехала большая группа людей, которые попытались увести мужчину и уверяли, что за рулем находился другой человек, из-за чего завязалась потасовка.

В Новосибирске из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сотрудники полиции в настоящее время они работают на месте случившегося. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В новосибирском дворе завязалась потасовка после ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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