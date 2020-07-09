«Я раньше в стационаре работала, буйных успокаивала»: пенсионерка рассказала, почему напала на девушку после ДТП

9 Июль 2020 2020-07-09T04:43:17+03:00

Пенсионерка, говорит, ч о не хотела бить девушку, она попалась под руку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Реакция женщины была спонтанной, она испугалась за мужа, который во время аварии сидел рядом с ней

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Сибирячка по имени Галина рассказала КП-Новосибирск, почему отхлестала по лицу девушку, врезавшуюся в ее машину. Пенсионерка сразу делает оговорку, била не тряпкой, а бутылкой из-под минеральной воды. И, вообще, она напала на парня, водителя, а девушка просто под руку попала.

— Я не за себя испугалась, а за моего мужа, у него болезнь Паркинсона, он — инвалид. Спасибо моей «Каролле»: железо выдержало такой удар, двери вогнулись сиденье тоже сместилось. От такого удара моя машина прыгнула как лягушка на «Тайота Прадо». Я даже не успела испугаться, а стала бить парня водителя, а девушка под руку попала. Я просто представила, а как будет мой Вася, — поделилась Галина.

Женщина рассказывает, что силы в ней немерено, она раньше работала в стационаре, буйных успокаивала, вот почему несколько здоровых мужчин еле оттащили пенсионерку.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка очень близко к сердцу восприняла столкновение машин.

— Она так орала, я подумал, что ее зажало. Просто бессвязный ор на протяжении минут пяти. Я звонил в «112», начал описывать ситуацию, сказал, что женщину зажало. Она в этот момент вылезла через пассажирское сиденье и пошла бить мужиков, — рассказал в группе «АСТ-54» очевидец.

Новосибирцы, на глазах которых произошло ДТП, утверждают, что в аварии виноваты два водителя: и пенсионерка, и парень, чья девушка получила по лицу. Якобы они выехали на перекресток на желтый сигнал светофора.

Сейчас пенсионерка ищет видео, на которое возможно попал сам момент столкновения, она хочет посмотреть, как все случилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789263" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске после ДТП подрались две сибирячки.

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ИСТОЧНИК KP.RU