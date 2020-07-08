В Новосибирске осудили наркодилера, пытавшегося провести в дверях машины 19 килограмм гашиша

8 Июль 2020 2020-07-08T15:41:45+03:00

В Новосибирске вынесли приговор наркодилеру, который пытался провести в город более 19 килограмм гашиша.

Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет

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В Новосибирске вынесли приговор наркодилеру, который пытался провести в город более 19 килограмм гашиша, спрятав его в дверях машины. Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

— Как установил суд, мужчина купил в Санкт-Петербурге крупную партию наркотика и автомобиль «Лада Калина». Спрятав гашиш в дверях автомобиля, мужчина отправился в Новосибирск. Его задержали в сентябре 2019 года на участке загородной трассы сотрудники УФСБ. В авто было найдено более 19 килограмм гашиша, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном режиме по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Наркодилер свою вину полностью признал и даже сотрудничал со следствием. Центральный районный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU