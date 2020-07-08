2020-07-08T15:35:48+03:00
Происшествия

В Новосибирске арестовали лже-медиков, заставлявших пенсионеров брать кредиты на лечение

Расследование уголовного дела продолжается
Алена КУЛЕШОВА
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На обследование с последующим платным лечением по абонементу лже-медики заманивали людей хитростью. Фото: Кадр из видеоНа обследование с последующим платным лечением по абонементу лже-медики заманивали людей хитростью. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске возбудили уголовное дело против руководителей медцентра, которые заставляли пенсионеров брать крупные кредиты на лечение. На обследование с последующим платным лечением по абонементу лже-медики заманивали людей хитростью.

Размещалась эта организация в одном из торговых центров Новосибирска. Клиентов мошенники находили очень просто: звонили на случайные номера и активно рекламировали свои услуги. Людям они обещали бесплатную высокоточную диагностику состояния здоровья и скидки на лечение. Обследования лже-медики проводили с помощью фитнес-оборудования, а потом сообщали людям, что они нуждаются в срочном лечении. И предлагали им оформить абонемент стоимостью около 100 тысяч рублей. И там же мошенники оформляли на своих клиентов потребительские кредиты. Причем, люди пребывали в полной уверенности, что они подписывают не договор, а медицинские документы. Стоит отметить, что свои аферы сибиряки проворачивали в основном с пенсионерами: большинство их «клиентов» были старше 60 лет.

Причем, подготовились мошенники основательно: менеджеры обучали сотрудников разным психологическим приемам, чтобы они могли быстрее входить в доверие к людям и, соответственно, получать от них больше денег.

— В настоящее время троим фигурантам — управляющему и двум менеджерам — предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

В Новосибирске арестовали лже-медиков, заставлявших пенсионеров брать кредиты на лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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