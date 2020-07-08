В Новосибирской области увеличат объемы тестирования на коронавирус

8 Июль 2020 2020-07-08T14:20:41+03:00

Об этом сообщили в правительстве региона

Изменить размер текста: A A

В области станет больше лабораторий, которые проверяют тесты на COVID-19, также в регион продолжает поступать медицинская техника, которая необходима во время пандемии. Конкретнее о проведении тестирования в регионе рассказал министр здравоохранения Новосибирской области:

- Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов. Текущие цифры – порядка 150 анализов на 100 000 населения – позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области, - уверен министр.

Также глава ведомства сообщил о закупке нового оборудования, которое позволит работать с анализами в автоматическом режиме. В итоге объемы тестирования в местных лабораториях должны увеличиться в два раза.

Что касается нового оборудования, сейчас область принимает 40 новых аппаратов ИВЛ, уже получены 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента и другая техника.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, в Новосибирской области от СOVID-19 умерло 124 человека. За прошлые сутки выздоровели 207 человек. Проведено более 230 тысяч тестов.

В регионе продолжает действовать масочный режим, с понедельника в области разрешена работа ресторанов и кафе в уличном формате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU