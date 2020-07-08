2020-07-08T14:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области увеличат объемы тестирования на коронавирус

Об этом сообщили в правительстве региона
Екатерина ИВАНОВА
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В регионе увеличат объемы тестирования.В регионе увеличат объемы тестирования.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В области станет больше лабораторий, которые проверяют тесты на COVID-19, также в регион продолжает поступать медицинская техника, которая необходима во время пандемии. Конкретнее о проведении тестирования в регионе рассказал министр здравоохранения Новосибирской области:

- Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов. Текущие цифры – порядка 150 анализов на 100 000 населения – позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области, - уверен министр.

Также глава ведомства сообщил о закупке нового оборудования, которое позволит работать с анализами в автоматическом режиме. В итоге объемы тестирования в местных лабораториях должны увеличиться в два раза.

Что касается нового оборудования, сейчас область принимает 40 новых аппаратов ИВЛ, уже получены 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента и другая техника.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, в Новосибирской области от СOVID-19 умерло 124 человека. За прошлые сутки выздоровели 207 человек. Проведено более 230 тысяч тестов.

В регионе продолжает действовать масочный режим, с понедельника в области разрешена работа ресторанов и кафе в уличном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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