Перестановки в Правительстве Новосибирской области: рассказываем, кто за что ответит

8 Июль 2020 2020-07-08T14:25:24+03:00

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Сегодня, 8 июля, стало известно об изменениях в Правительстве региона. Об этом сообщил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы. Тем не менее, я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены, отметил губернатор.

Первым заместителем Губернатора остается Юрий Петухов. Он же будет занимать должность руководителя Администрации Губернатора и Правительства области. Кроме того, теперь он будет координировать деятельность министерства здравоохранения, министерства цифрового развития и связи, министерства юстиции, а также нескольких управлений, в том числе — управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Напомним, Юрий Петухов в 1994 году окончил Юридический институт Новосибирска по специальности «Юриспруденция». Свой трудовой путь он начал в бизнес-структурах. Параллельно готовил научный труд и работал старшим преподавателем в юридическом институте Новосибирска с 1998 по 2002 год. Вскоре приступил к председательству избиркома города, которым руководил до 2011 года. С 2015 года Юрий Петухов работает первым заместителем губернатора Новосибирской области.

Оставаясь министром региональной политики, Игорь Яковлев становится заместителем Председателя Правительства, курирующим вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно Губернатору. Он будет отвечать за взаимодействие органов власти и местного самоуправления с общественными организациями и фондами.

Перераспределяется также функционал в блоке, который курирует заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он объединит в себе министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство физкультуры и спорта и управление ЗАГС. Нелюбов будет заниматься вопросами образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физической культуры, спорта, а также вопросы организации деятельности по исполнению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории региона.

Заместителем Губернатора назначена Ирина Мануйлова. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведет вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром». Кроме того, она будет координировать деятельность министерства культуры Новосибирской области; министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, а также государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Вводится также новая должность заместителя Губернатора, который будет курировать минтранс и минстрой. Кандидата на эту должность еще пока продолжают подбирать. Этот блок продолжает курировать первый заместитель Председателя Правительства Владимир Знатков.

Кроме того, стало известно о том, кто займет должности, которые до этого времени продолжали оставаться вакантными. Лев Решетников назначен на должность министра экономического развития Новосибирской области, а должность министра культуры региона занимает теперь Наталья Ярославцева.

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