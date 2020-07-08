«Единая Россия» готова к выборам

8 Июль 2020 2020-07-08T13:21:14+03:00

Этой осенью в Новосибирской области будут избирать пять тысяч депутатов, в том числе Заксобрания и Горсовета Новосибирска. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив заявил, что в результате выборов региональный парламент обновится на 20-30%

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Неотъемлемая часть избирательного процесса - выдвижение и утверждение партиями своих кандидатов. Недавно «Единая Россия» провела праймериз, в результате которых определились кандидаты. На партийной конференции «Единой России» список кандидатов был утверждён.

В работе конференции принял участие секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он высоко оценил противоэпидемические меры в регионе. Андрей Турчак также отметил, что с первых дней пандемии начал работу Волонтёрский центр партии. Секретарь попросил не прекращать его работу.

В ответ секретарь новосибирского отделения Партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников заверил, что вокруг партии объединилось огромное количество людей, которые хотят заниматься не только политической, но и общественностью жизнью. Региональное отделение объединяет более 28 тысяч единороссов, ещё 14 тысяч новосибирцев - сторонники партии.

В ЕР создана рабочая группа по подготовке предвыборной программы. Она проведёт встречи со всеми местными отделениями. Каждый партиец сможет высказать предложения.

- Ни одна политическая партия, кроме «Единой России», ни одна политическая сила не способна на объединение такого количества людей. Несмотря на пандемию коронавируса, мы не меняем цели и хотим стать драйвером всего Сибирского федерального округа, - заявил Андрей Травников.

Стратегию на взаимодействие с каждым избирателем поддержал Александр Карелин.

- При малейшей возможности - с избирателями должны быть только индивидуальные встречи и максимально открытый диалог. Это позволит нам быть доступными, понятными и - как следствие - поддержанными во время избирательной кампании, - уверен он.