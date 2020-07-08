2020-07-08T13:52:14+03:00
Политика

Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области

Об этом сообщили в правительстве региона
Алена КУЛЕШОВА
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Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области.Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Стоит отметить, что эту должность она уже занимала семь лет назад.

— Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры Новосибирской области, — сообщили в правительстве. — Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области.

Напомним, Наталья Ярослава Наталья Ярославцева в 1980 году она получила диплом Новосибирского госуниверситета, где обучалась на гуманитарном факультете. В этом же году она пришла на работу в новосибирскую гимназию №10 с углубленным изучением английского языка. С 1991 года по 2008 год работала на посту директора гимназии. В этот же период — в 1997-1998 годах — она избиралась депутатом Новосибирского облсовета. В декабре 2008 года Наталью Ярославцеву назначили Руководителем Департамента культуры Новосибирской области, а в апреле 2010 года — Министром культуры Новосибирской области. Эту должность она занимала по 2013 год. До 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. После этого обязанности министра культуры Новосибирской области исполнял его заместитель Зимняков Юрий Васильевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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