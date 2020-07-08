8 Июль 2020 2020-07-08T13:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Стоит отметить, что эту должность она уже занимала семь лет назад.

— Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры Новосибирской области, — сообщили в правительстве. — Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области.

Напомним, Наталья Ярослава Наталья Ярославцева в 1980 году она получила диплом Новосибирского госуниверситета, где обучалась на гуманитарном факультете. В этом же году она пришла на работу в новосибирскую гимназию №10 с углубленным изучением английского языка. С 1991 года по 2008 год работала на посту директора гимназии. В этот же период — в 1997-1998 годах — она избиралась депутатом Новосибирского облсовета. В декабре 2008 года Наталью Ярославцеву назначили Руководителем Департамента культуры Новосибирской области, а в апреле 2010 года — Министром культуры Новосибирской области. Эту должность она занимала по 2013 год. До 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. После этого обязанности министра культуры Новосибирской области исполнял его заместитель Зимняков Юрий Васильевич.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU