В массовом ДТП под Новосибирском пострадали два ребенка

8 Июль 2020 2020-07-08T11:54:19+03:00

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В среду, 8 июля, на 21-км автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» произошло ДТП. На трассе столкнулись три автомобиля: «Шевроле Нива», «Субару Импреза» и «Тойота Функарго». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— «Шевроле Нива» столкнулся с попутным автомобилем «Тойота Функарго», который влетел во вустречную машину «Субару Импреза», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации в больницу госпитализирована женщина, которая была за рулем «Тойоты» и три ее пассажира, среди которых двое малолетних детей, а также пассажирка автомобиля Шевроле.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, сегодня в центре города произошло серьезное ДТП. Возле поврежденных машин собрались очевидцы, один из них снял на телефон, как спасатели доставали из машины пострадавшую женщину-водителя «Тойоты». Она головой пробила лобовое стекло. Очевидцы предположили, что у нее сломана шея.

Под Новосибирском произошло массовое ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU