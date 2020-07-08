«Крысы даже под капотом машины»: сибиряк пожаловался на полчища грызунов в городе

8 Июль 2020 2020-07-08T11:28:54+03:00

Сибиряк пожаловался на крыс, которое обустроили свое логово в центре города. Фото: стоп-кадр.

По его словам, у вредителей огромное логово возле мусорных баков

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Житель Новосибирска пожаловался на крыс, которые бегают в центре города. Крысы обосновались возле администрации № 1 по улице Трудовая. Сибиряк снял на камеру телефона их норки и выложил в группу «АСТ-54». Некоторые зверьки пробегали под мусорными баками

— Тут целый город крыс, с норами и тоннелями! Вот они везде бегают и кишат в мусоре. Я даже боюсь подходить снимать, так много их здесь! Крысы уже лезут в машины! — говорил за кадром возмущенный сибиряк.

Норки зверьков - повсюду возле мусорных баков. Фото: стоп-кадр.

Мужчина рассказал КП-Новосибирск, что обнаружил крысу под капотом своего автомобиля.

— Я припарковал машину во дворе дома на Потанинской. Но это метров 300-500 от мусорных баков. Открыл капот и увидел там крысу! — поделился сибиряк с КП-Новосибирск.

Местные жители рассказали, что крысы бегают по улице Трудовой уже давно.

— Вы еще ночью там не были: шорох и писк такой, что никто позже 9 вечера мусор не выносит.

— Крысы не только на помойке, они по вечерам прогуливаются по всему двору на Трудовой, 7. Стоишь у подъезда, куришь, и тут — побежала…

Новосибирец потребовал принять меры и вытравить крыс. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы узнать, что сделают с грызунами.

Крысы в центре города.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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