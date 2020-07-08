В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами: произошло короткое замыкание

8 Июль 2020 2020-07-08T10:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 июля, в Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай №16. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, причиной пожара стало короткое замыкание. После чего появился открытый огонь. Избежать беды позволило то, что вовремя удалось пожар потушить.

— Это произошло на пересечение улиц Вертковская и Троллейная. Площадь пожара небольшая. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 7 июля на Советском шоссе загорелась маршрутка. Потушить пламя помог автомобиль-«миксер», заливший огонь водой. Никто не пострадал. Произошедшее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. На кадрах ролика видно, как из авто валит густой дым, сильнее всего пострадала передняя часть автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Советском шоссе в Новосибирске загорелась маршрутка: пламя потушили автомобилисты.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU