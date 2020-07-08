2020-07-08T10:42:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами: произошло короткое замыкание

Огонь успели потушить, обошлось без пострадавших
Александра Сударь
Поделиться:
В Новосибирске загорелся трамвай.В Новосибирске загорелся трамвай.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В среду, 8 июля, в Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай №16. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, причиной пожара стало короткое замыкание. После чего появился открытый огонь. Избежать беды позволило то, что вовремя удалось пожар потушить.

— Это произошло на пересечение улиц Вертковская и Троллейная. Площадь пожара небольшая. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 7 июля на Советском шоссе загорелась маршрутка. Потушить пламя помог автомобиль-«миксер», заливший огонь водой. Никто не пострадал. Произошедшее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. На кадрах ролика видно, как из авто валит густой дым, сильнее всего пострадала передняя часть автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Советском шоссе в Новосибирске загорелась маршрутка: пламя потушили автомобилисты.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В массовом ДТП под Новосибирском пострадали два ребенка
«Крысы даже под капотом машины»: сибиряк пожаловался на полчища грызунов в городе
В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами: произошло короткое замыкание
В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за июнь
Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув
«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра
«Она была в панике»: пенсионерка отхлестала тряпкой по лицу сибирячку, врезавшуюся в ее машину
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 107 человек
Еще четверо за сутки: в Новосибирской области от коронавируса умерли 124 человека
В школе Новосибирской области начнут вести дистанционно два предмета: рассказываем, какие
«Ну и папаша! Отобрал ребенка!»: отец приревновал детеныша, целующего мать-мартышку
Новосибирцы, утонувшие в Оби, спасая 12-летнюю девочку, не умели плавать
«Там сильное течение и плохая видимость»: водолазы шесть часов искали тела трех утонувших в Оби
«Она сломала шею»: появилось видео, как из покореженной в ДТП машины доставали сибирячку