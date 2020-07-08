В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за июнь

8 Июль 2020 2020-07-08T10:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным дежурной части Агентства причиной вызова ГБР в Новосибирске в прошедшем месяце чаще всего были хулиганства и хищения, на их долю пришлось более 70%. Среди объектов реагирования чаще всего фигурировали торговые учреждения. Самый распространенный способ обращения за помощью – вызов при помощи кнопки тревожной сигнализации.

Кражи совершались как тайным, так и открытым способом. В числе задержанных бойцами ГБР в июне были как несовершеннолетние, так и взрослые люди, большей частью ранее судимые или привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности.

Из хулиганств большое число правонарушений было вызвано недовольством граждан, введённым на территории области масочным режимом. Каждое второе происшествие, совершенное ковид-диссидентами, носило эпатажный характер.

Не менее часто в июне в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой избавить их от пьяных хулиганов, которые устраивали скандалы и беспорядки, как в учреждениях, так и на улице. Самым скандальным событием месяца в этой категории стало ночное происшествие на ул. Б. Богаткова в Октябрьском районе, где нетрезвые парни с девушками ломали павильон остановочной платформы «Молодежная». Нарушители были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

Всего за месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 160 различных правонарушений, задержано 33 нарушителя, 76 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.