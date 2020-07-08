2020-07-08T10:30:59+03:00
Общество

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за июнь

За месяц группы быстрого реагирования выезжали на охраняемые объекты 849 раз
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Итог июня: 849 боевых выездов ГБР ГВАРДИИ. Фото:cайт аб-гвардия.рфИтог июня: 849 боевых выездов ГБР ГВАРДИИ. Фото:cайт аб-гвардия.рф
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По данным дежурной части Агентства причиной вызова ГБР в Новосибирске в прошедшем месяце чаще всего были хулиганства и хищения, на их долю пришлось более 70%. Среди объектов реагирования чаще всего фигурировали торговые учреждения. Самый распространенный способ обращения за помощью – вызов при помощи кнопки тревожной сигнализации.

Кражи совершались как тайным, так и открытым способом. В числе задержанных бойцами ГБР в июне были как несовершеннолетние, так и взрослые люди, большей частью ранее судимые или привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности.

Из хулиганств большое число правонарушений было вызвано недовольством граждан, введённым на территории области масочным режимом. Каждое второе происшествие, совершенное ковид-диссидентами, носило эпатажный характер.

Не менее часто в июне в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой избавить их от пьяных хулиганов, которые устраивали скандалы и беспорядки, как в учреждениях, так и на улице. Самым скандальным событием месяца в этой категории стало ночное происшествие на ул. Б. Богаткова в Октябрьском районе, где нетрезвые парни с девушками ломали павильон остановочной платформы «Молодежная». Нарушители были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

Всего за месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 160 различных правонарушений, задержано 33 нарушителя, 76 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

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