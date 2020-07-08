2020-07-08T08:18:21+03:00
Дом. Семья

«Ну и папаша! Отобрал ребенка!»: отец приревновал детеныша, целующего мать-мартышку

Семейные разборки попали в объектив камеры фотографа Анны Новиковой
Надежда РЫЖКИНА
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Детеныш непохож на своих родителей: он родился белым, но через 6 месяцев потемнеет полностью. Фото: стоп-кадр.Детеныш непохож на своих родителей: он родился белым, но через 6 месяцев потемнеет полностью. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла в зоопарке новое видео. Она увидела в вольере у мартышек — восточных колобусов — нового члена семьи. Детеныш прильнул к матери и не хотел показываться перед объективом.

— Там новый малыш появился! — прокомментировала Анна за кадром.

Фотограф говорит, что скорее всего прибавление у мартышек произошло совсем недавно.

—Была в зоопарке несколько дней назад — никого еще не было. А вчера случайно увидела малыша. Родился, видимо, на днях, он еще слепой. Мама держала его крепко, позже он зашевелился. Мне показалось, что он к морде мамаши прикасался, как будто целует ее, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова.

Однако малыша к матери приревновал отец. Когда детеныш лег отдыхать с мамой, он схватил его, как игрушку, и утащил с собой.

Напомним, ранее сибирячка сняла видео о роскошных рогах северного оленя. Его «прическа» была настолько большой, что даже не помещалась в камеру.

У восточных колобусов появился малыш.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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ИСТОЧНИК KP.RU

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