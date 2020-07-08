2020-07-08T06:50:38+03:00
Происшествия

«Она сломала шею»: появилось видео, как из покореженной в ДТП машины доставали сибирячку

Спасателям пришлось выламывать двери автомобиля
Раиса Азарова
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Женщина пришла в себя,когда её начали вытаскивать из машины. Фото: стоп-кадр.Женщина пришла в себя,когда её начали вытаскивать из машины. Фото: стоп-кадр.
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В соцсетях появилось видео с места аварии в центре Новосибирска. Возле поврежденных машин собрались очевидцы, один из них снял на телефон, как спасатели доставали из машины пострадавшую женщину-водителя «Тойоты».

На кадрах видно, как спасатели МЧС выломали стекла в двери автомобиля. Внутри салона сработали подушки безопасности, на лобовом стекле остались крупные трещины: женщина ударилась об него головой во время столкновения. Но было видно, что она двигалась и дышала.

— Она шевелится! — удивлялись сибиряки.

— Я видел последствия ДТП. Женщине на вид лет 40-45, она жива, но у нее пострадала шея, возможно, сломана. Сначала она потеряла сознание, но к тому моменту, как ее стали вытаскивать, пришла в себя, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец и автор видео Дмитрий Овчаров.

Напомним, авария случилась утром в среду, 8 июля. «Тойота» столкнулась на перекрестке улиц Каменская и Гоголя с «Лексусом». Пострадали оба водителя, женщину госпитализировали.

Очевидец поделился видео, как спасатели вытаскивают пострадавшую женщину из машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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