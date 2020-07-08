«Она сломала шею»: появилось видео, как из покореженной в ДТП машины доставали сибирячку
В соцсетях появилось видео с места аварии в центре Новосибирска. Возле поврежденных машин собрались очевидцы, один из них снял на телефон, как спасатели доставали из машины пострадавшую женщину-водителя «Тойоты».
На кадрах видно, как спасатели МЧС выломали стекла в двери автомобиля. Внутри салона сработали подушки безопасности, на лобовом стекле остались крупные трещины: женщина ударилась об него головой во время столкновения. Но было видно, что она двигалась и дышала.
— Она шевелится! — удивлялись сибиряки.
— Я видел последствия ДТП. Женщине на вид лет 40-45, она жива, но у нее пострадала шея, возможно, сломана. Сначала она потеряла сознание, но к тому моменту, как ее стали вытаскивать, пришла в себя, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец и автор видео Дмитрий Овчаров.
Напомним, авария случилась утром в среду, 8 июля. «Тойота» столкнулась на перекрестке улиц Каменская и Гоголя с «Лексусом». Пострадали оба водителя, женщину госпитализировали.
Очевидец поделился видео, как спасатели вытаскивают пострадавшую женщину из машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU