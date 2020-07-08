2020-07-08T06:30:03+03:00
Происшествия

«Головой пробила лобовое стекло»: в Новосибирске в ДТП серьезно пострадала женщина

Ее с тяжелыми травмами отвезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали.В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 8 июля, в центре Новосибирска произошло ДТП. На пересечении улиц Гоголя и Каменской столкнулись два кроссовера: «Lexus RX» и «Toyota RAV4».

На место выехали сотрудники ГИБДД, «скорой помощи» и спасатели МЧС.

Спасатели помогли водительнице выбраться из машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Спасатели помогли водительнице выбраться из машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

—«Toyota RAV4» двигалась по улице Каменская со стороны Фрунзе. На пересечении с улицей Гоголя она столкнулась с автомобилем «Lexus RX», который двигался по улице Гоголя в сторону улицы Семьи Шамшиных. В результате оба водителя получили травмы. Водитель «Тойоты» с тяжелыми травмами доставлена в больницу— сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по городу.

В группе «АСТ-54»очевидцы рассказали подробности аварии.

Толпы очевидцев собрались возле места аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Толпы очевидцев собрались возле места аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В салоне «Тойоты» сработали фронтальные подушки безопасности, удар пришелся в водительскую дверь. У «Лексуса» серьезные повреждения передней части автомобиля. Женщина-водитель «Тойоты» не была пристегнута, она ударилась головой о лобовое стекло, разбив его, и получила травмы, — сообщили очевидцы.

Остальные детали аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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