В Новосибирске автомобиль сбил 11-летнюю девочку: это произошло во дворе

8 Июль 2020 2020-07-08T06:07:59+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска во дворе дома №42/2 на улице Владимира Высоцкого произошло ДТП. Автомобиль «Киа Рио» сбил 11-летнюю девочку. Она жива, но получила серьезную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 7 июля около 18.00 часов. Девочку с переломом ноги госпитализировали в больницу, — рассказали в ведомстве. — Госавтоинспекция напоминает, что водителям во дворах необходимо двигаться с минимальной скоростью. Дети могут выбежать из-за припаркованного автомобиля. А пешеходы должны убеждаться в своей безопасности: смотреть по сторонам.

Напомним, вечером 1 июня в Новосибирске иномарка сбила 5-летнего ребенка. Малыш бежал во дворе к своему подъезду. Ребенка увезли в больницу. У него были ссадины на голове.

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ИСТОЧНИК KP.RU