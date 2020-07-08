Увеличилось количество пациентов с больным сердцем: это связывают с COVID-19

8 Июль 2020 2020-07-08T06:00:38+03:00

Мы узнали причины, по которым россияне стали чаще покупать таблетки «от сердца»

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В период пандемии у россиян чаще стало болеть сердце. К такому выводу пришли компании DSM Group. Они провели исследования фармацевтического рынка и выяснили, что во время распространения коронавируса увеличился спрос на таблетки «от сердца».

За первое полугодие 2020 года в России на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные сообщили в беседе с изданием NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. И вот почему.

Одна из причин — переживания по поводу смертельной инфекции.

Кроме того, коронавирус даже в легкой форме дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Такие последствия чаще всего возникают у пациентов старше 40 лет, имеющих избыточный вес.

Обездвиженность россиян на самоизоляции также стала причиной обострения заболеваний сердца.

А еще из-за занятости врачей больными с коронавирусом, многие пациенты перестали ходить за назначениями к медикам, и занялись самолечением. Неправильно подобранные препараты также сказались на работе сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU