Увеличилось количество пациентов с больным сердцем: это связывают с COVID-19
В период пандемии у россиян чаще стало болеть сердце. К такому выводу пришли компании DSM Group. Они провели исследования фармацевтического рынка и выяснили, что во время распространения коронавируса увеличился спрос на таблетки «от сердца».
За первое полугодие 2020 года в России на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные сообщили в беседе с изданием NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. И вот почему.
Одна из причин — переживания по поводу смертельной инфекции.
Кроме того, коронавирус даже в легкой форме дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Такие последствия чаще всего возникают у пациентов старше 40 лет, имеющих избыточный вес.
Обездвиженность россиян на самоизоляции также стала причиной обострения заболеваний сердца.
А еще из-за занятости врачей больными с коронавирусом, многие пациенты перестали ходить за назначениями к медикам, и занялись самолечением. Неправильно подобранные препараты также сказались на работе сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU