Стала известна судьба пропавшего мужчины в темно-синей футболке с капюшоном

8 Июль 2020 2020-07-08T04:21:30+03:00

В конце июня он вышел в магазин и пропал

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31-летнего мужчину, который пропал в Новосибирске в конце июня, благополучно нашли. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисково-спасательном отряде «Маяк».

— Сегодня ночью, 8 июля, Кузьмин Евгений Владимирович был найден. С ним все в порядке, и он уже находится дома. Спасибо всем, кто помогал в поисках пропавшего, — сообщил КП-Новосибирск руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.

Напомним, Евгений Кузьмин исчез в понедельник, 29 июня. Он вышел из дома в темно-синей спортивной футболки с капюшоном. Сибиряк отправлялся в магазин за покупками, но по какой-то причине не вернулся домой и перестал выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU