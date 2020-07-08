Стала известна судьба пропавшего мужчины в темно-синей футболке с капюшоном
31-летнего мужчину, который пропал в Новосибирске в конце июня, благополучно нашли. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисково-спасательном отряде «Маяк».
— Сегодня ночью, 8 июля, Кузьмин Евгений Владимирович был найден. С ним все в порядке, и он уже находится дома. Спасибо всем, кто помогал в поисках пропавшего, — сообщил КП-Новосибирск руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.
Напомним, Евгений Кузьмин исчез в понедельник, 29 июня. Он вышел из дома в темно-синей спортивной футболки с капюшоном. Сибиряк отправлялся в магазин за покупками, но по какой-то причине не вернулся домой и перестал выходить на связь.
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ИСТОЧНИК KP.RU