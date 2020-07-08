Поиски мужчины в бейсболке «Сибирь» закончились трагедией

8 Июль 2020 2020-07-08T03:51:41+03:00

Мужчина не доехал до работы, его искали 4 дня

Изменить размер текста: A A

Поиски 43-летнего мужчины в бейсболке с надписью «Сибирь», спортивных штанах и футболке, пропавшего 3 июля в Новосибирске, закончились трагедией. Об этом стало известно в среду, 8 июля: волонтеры обнаружили тело пропавшего.

— Сегодня ночью были завершены поиски. К сожалению, Гаранжа Алексей Яковлевич найден погибшим. Отряд выражает соболезнования родным и близким погибшего. Спасибо всем, кто принимал участие, — сказал КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Напомним, мужчина внезапно исчез в пятницу, 3 июля, около девяти часов утра. В это время он вышел из дома на улице Ленина на работу, но не доехал туда. С родными на связь он также не выходил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не доехал до работы»: под Новосибирском пропал мужчина в бейсболке с надписью «Сибирь»

Его местонахождение остается неизвестным с 3 июля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU