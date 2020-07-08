2020-07-08T03:51:41+03:00
Общество

Поиски мужчины в бейсболке «Сибирь» закончились трагедией

Мужчина не доехал до работы, его искали 4 дня
Надежда РЫЖКИНА
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Поисковый отряд нашел 43-летнего сибиряка мертвым. Фото: ПСО "Маяк".Поисковый отряд нашел 43-летнего сибиряка мертвым. Фото: ПСО "Маяк".
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Поиски 43-летнего мужчины в бейсболке с надписью «Сибирь», спортивных штанах и футболке, пропавшего 3 июля в Новосибирске, закончились трагедией. Об этом стало известно в среду, 8 июля: волонтеры обнаружили тело пропавшего.

— Сегодня ночью были завершены поиски. К сожалению, Гаранжа Алексей Яковлевич найден погибшим. Отряд выражает соболезнования родным и близким погибшего. Спасибо всем, кто принимал участие, — сказал КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Напомним, мужчина внезапно исчез в пятницу, 3 июля, около девяти часов утра. В это время он вышел из дома на улице Ленина на работу, но не доехал туда. С родными на связь он также не выходил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поиски мужчины в бейсболке «Сибирь» закончились трагедией
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