Погода в Новосибирске на 8 июля 2020 года: жара до +30

8 Июль 2020 2020-07-08T02:57:45+03:00

В Новосибирске 8 июля будет жара под +30 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 8 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 8 июля 2020 года: в городе будет жара под +30 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +14-16 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +25-30 градусов, ночью — +11-16. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по востоку в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 8 июля в Новосибирске будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 25-27 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU