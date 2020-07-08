2020-07-08T02:59:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Александра Сударь
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Зараженные коронавирусом есть на всей территории области.Зараженные коронавирусом есть на всей территории области.
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 113 человек, выздоровели 155 пациентов за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 724 случаев заболевания, умерли 120 человек. В основном это пожилые люди.

Зараженные коронавирусом есть на всей территории области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в регионе не еще не сняли все ограничительные меры, но часть запретов убрали. Возобновили работу магазины с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов и зоопарк. В общественных местах положено быть в защитной маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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