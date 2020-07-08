Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 113 человек, выздоровели 155 пациентов за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 724 случаев заболевания, умерли 120 человек. В основном это пожилые люди.
Зараженные коронавирусом есть на всей территории области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.
Напомним, в регионе не еще не сняли все ограничительные меры, но часть запретов убрали. Возобновили работу магазины с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов и зоопарк. В общественных местах положено быть в защитной маске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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