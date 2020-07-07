В Новосибирске к поискам особенного мальчика, пропавшего неделю назад, подключили беспилотники
Спасатели МЧС по Новосибирской области с 5 июля подключились к поискам 14-летнего мальчика с особенностями развития. Чтобы найти подростка они используют современную технику, в том числе беспилотные летательные аппараты.
— К поиску привлечены сотрудники полиции, пожарные специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по НСО, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, волонтеры. Также задействованы 50 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России, искать подростка им поможет специальная техника и беспилотный летательный аппарат, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, мальчик потерялся 1 июля во время прогулки с отцом в Октябрьском районе. О его местонахождении ничего неизвестно уже неделю. Поиски осложняет его заболевание. По словам психологов, особенности диагноза нужно учитывать в разработке стратегии поисков подростка.
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