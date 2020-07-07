2020-07-07T04:15:25+03:00
Общество

В Новосибирске к поискам особенного мальчика, пропавшего неделю назад, подключили беспилотники

В полиции предупредили, что подросток с аутизмом боится людей и может от них намеренно прятаться
Надежда РЫЖКИНА
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Мальчик потерялся в лесу во время прогулки. Фото: "Лиза Алерт".Мальчик потерялся в лесу во время прогулки. Фото: "Лиза Алерт".
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Спасатели МЧС по Новосибирской области с 5 июля подключились к поискам 14-летнего мальчика с особенностями развития. Чтобы найти подростка они используют современную технику, в том числе беспилотные летательные аппараты.

— К поиску привлечены сотрудники полиции, пожарные специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по НСО, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, волонтеры. Также задействованы 50 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России, искать подростка им поможет специальная техника и беспилотный летательный аппарат, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, мальчик потерялся 1 июля во время прогулки с отцом в Октябрьском районе. О его местонахождении ничего неизвестно уже неделю. Поиски осложняет его заболевание. По словам психологов, особенности диагноза нужно учитывать в разработке стратегии поисков подростка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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