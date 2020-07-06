2020-07-06T22:00:10+03:00
Общество

«Пол сгнил, из дыр лезут мыши»: прокуратура проверит аварийный дом в Новосибирске, где живут «дети войны»

Эту проблему подняли общественники
Галина СИМОНОВА
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Прокуратура проверит аварийный дом, в котором живут дети войны и ветераны труда.Прокуратура проверит аварийный дом, в котором живут дети войны и ветераны труда.
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Прокуратура проверит аварийный дом, в котором живут дети войны и ветераны труда. По словам общественников из организации «Гражданский патруль», условия в доме на улице Коммунистическая, 3 «а» совершенно непригодны для нормальной жизни, тем более, для пожилых людей.

— Посмотрите, в каких условиях мы живем! Пол сгнил и проваливается, стены все в грибке и почти рассыпаются, в квартире всегда холодно. Я, перед тем как лечь спать, грею себе кровать. А из дыр в стенах еще лезут мыши, гадят везде, — рассказывала общественникам 79-летняя Мария Богородская, которая проживает в этом доме уже 40 лет.

По словам активистов, этот дом был признан аварийным еще в 2014 году, однако жильцов до сих пор не расселили. Постройка уже дважды горела, на три квартиры здесь есть только один санузел в неотапливаемом коридоре.

После того, как общественники обратились в прокуратуру, чтобы разобраться в данной ситуации, в ведомстве организовали проверку.

— Будет проверено исполнение жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе должностными лицами, ответственными за содержание многоквартирного жилого дома, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области. — При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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