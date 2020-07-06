«Дым виден с соседних улиц»: в Новосибирске загорелось здание недалеко от Бетонного завода

6 Июль 2020 2020-07-06T20:55:11+03:00

Вечером, 7 июля, в Новосибирске загорелось заброшенное здание рядом с бетонным на Шлюз. Фото: кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Вечером, 7 июля, в Новосибирске загорелось заброшенное здание рядом с бетонным на Шлюз. Столб дыма, поднявшийся из-за пожара, было видно из окон домов соседних улиц. Его засняли на видео новосибирцы, позже ролик попал в сеть.

— Дым стало видно около одиннадцати часов вечера, точно разобрать что за здание я не могу, но точно рядом с бетонным заводом. Может быть, это горит предприятие, расположенное рядом с ним или что-то другое, — пояснил КП-Новосибирск очевидец и автор видео. — Видел, как в ту сторону проехала пожарная машина.

В ГУ МЧС по Новосибирской области по Новосибирской области пояснили, что горело заброшенное здание. Прокомментировать случившееся подробнее в ведомстве пообещали завтра.

В Новосибирске загорелось здание недалеко от Бетонного завода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU