«Отлетела почти на метр»: в Новосибирске иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу

6 Июль 2020 2020-07-06T19:25:03+03:00

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Вечером 6 июля в Новосибирске произошло ДТП: на улице Комсомольская в Кировском районе Toyota Cresta сбила женщину. Как сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», пострадавшая перебегала дорогу не по пешеходному переходу, хотя тот находился совсем рядом.

— Сам момент, когда ее сбили, я не видела. Но было заметно, что удар был достаточно сильный: женщина отлетела почти на метр от своего пакета с продуктами, который несла в руках, и от машины, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сотрудники ГАИ уже работают на месте происшествия:

— Сотрудники ГАИ допрашивают водителя и очевидцев события, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшей женщиной занимаются врачи скорой помощи, — пояснили в МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU