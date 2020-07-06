Около новосибирского роддома появился огромный аист с младенцем: рассказываем, откуда он взялся

6 Июль 2020 2020-07-06T18:32:07+03:00

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В Новосибирске волонтеры нарисовали огромного аиста с младенцем под окнами роддома. Художники надеются, что такая символичная картина будет поднимать настроение будущим мамочкам и врачам, работающим там.

— Вообще, под окнами больниц мы стали рисовать не так давно. Но подобного рода волонтерской деятельностью занимаемся уже достаточно долгое время. До пандемии мы давали концерты в детских больницах, проводили там мастер классы. Старались как-то разнообразить будни ребят, которые проходили там лечение. Но из-за коронавируса посещения ограничили. Однако мы решили, что это не повод оставлять нашу затею и придумали вот такой вот интересный способ, — рассказала КП-Новосибирск автор проекта «Нескучная детская больница» Наталия Стемковская. — Дело в том, что когда-то у меня лежал в больнице сын, и мы с моей старшей дочерью хотели его как-то поддержать и нарисовали мелками под окнами его палаты улыбающуюся рожицу. Рисунок настолько понравился всем деткам, что врачи буквально снимали их с подоконников! Так маленьким пациентам хотелось на него посмотреть. За последние несколько месяцев мы уже успели порисовать под окнами Детской городской клинической больницы № 1 и как раз около роддома №6, когда поздравляли местных работников с днем медика. Но тот рисунок был сделан, как и остальные, мелками, а недавно нас попросили нарисовать новый, уже красками, чтобы его не смыло водой. На этого аиста мы потратили где-то часа два: старались сделать все красиво, чтобы все смотрели на эту чудо-птицу и радовались.

Художники надеются, что такая символичная картина будет поднимать настроение будущим мамочкам и врачам.Фото: Наталия Стемковская

По словам Наталии, узнать, что думают о рисунке сами будущие мамочки, пока не удалось. Зато папы и бабушки, которые приходили туда, чтобы принести какие-то вещи роженицам, были в абсолютном восторге. Понравился аист с младенцем и медикам, которые смогут теперь любоваться им каждый раз, когда приходят на работу.

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